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الثلاثاء، 08-12-2020 10:50 ص

ألمانيا: 423 وفاة واكثر من14 ألف إصابة جديدة بكورونا

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الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات الصحية الألمانية عن تسجيل 423 وفاة، و 14054 اصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

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ونقلت وكالة الأنباء الالمانية (د. ب. أ) اليوم الثلاثاء، عن معهد روبرت كوخ الألماني الحكومي للأمراض المعدية والمختص بإصابات كورونا، أن الزيادة الكبيرة في أعداد المصابين رفعت إجمالي الاصابات الى مليون و197709 ، في حين بلغ مجموع الوفيات 19342 وفاة.


وقالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل ان الارتفاع الكبير في اعداد الاصابات سيحتم على الحكومة فرض المزيد من الإجراءات لخفض عدد الإصابات، في محاولة للسيطرة على الوباء، خصوصا في فترة فصل الشتاء الحالية.


 




 

 


 

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