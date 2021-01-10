ألمانيا: 465 وفاة و16946 إصابة بفيروس كورونا

الوكيل الاخباري - اعلنت ألمانيا، اليوم الأحد، عن تسجيل 465 وفاة و16946 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الأربعة والعشرين الماضية .





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ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب.ا) عن معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية والمختص بمتابعة وباء كورونا، أن إجمالي الاصابات ارتفع الى مليون و908527 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 40343 وفاة حتى اليوم.

-- (بترا)

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