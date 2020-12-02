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الأربعاء، 02-12-2020 08:42 ص

17270 إصابة جديدة

ألمانيا .. 487 وفاة جديدة بكورونا

كم
توضيحية


الوكيل الإخباري - سجلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية 17270 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و487 حالة وفاة.

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وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء، قال وزير الصحة الألماني، ينس سبان، إن بلاده تهدف إلى تحصين الفئات الأكثر عرضة للخطر والعاملين في مجال رعاية كبار السن، من فيروس كورونا، في شهر يناير القادم.


وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الأربعاء، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في ألمانيا بلغت مليون و84743 حالة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 17123 وفاة.


وأوضح وزير الصحة الألماني أن السلطات الألمانية تعد مراكز تطعيم خاصة ستكون جاهزة في منتصف ديسمبر، على الرغم من أن اللقاح لن يكون متاحا على الأرجح بحلول ذلك الوقت.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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