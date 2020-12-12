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السبت، 12-12-2020 10:08 ص

28438 إصابة

ألمانيا .. 496 وفاة بكورونا

كوز
توضيحية


الوكيل الإخباري - سجلت ألمانيا 496 حالة وفاة و28438 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم السبت، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة في البلاد إلى مليون و300516 شخصا.

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وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حتى الآن 21466، مشيرة إلى تعافي أكثر من 957 ألف مريض بكورونا.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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