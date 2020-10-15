ألمانيا: 6638 إصابة جديدة بكورونا

الوكيل الاخباري- سجلت وزارة الصحة الالمانية ،اليوم الخميس، 6638 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعتبر هذه الحصيلة اليومية قياسية منذ تفشي وباء كورونا، وفقًا لبيانات رسمية نشرتها وكالة الأنباء الالمانية.

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وكانت الحصيلة اليومية القياسية السابقة سجّلت في 28 آذار الماضي، اذ بلغت 6294 إصابة.



ونشرت هذه البيانات بعد ساعات من إعلان المستشارة الألمانية، انغيلا ميركل، مساء أمس، في اجتماع عقدته مع مسؤولي الولايات المتحدة الـ16، عن أنّ حكومتها ستفرض إجراءات جديدة أكثر شدّة لمكافحة فيروس كورونا في محاولة لمنع تسجيل طفرة وبائية جديدة في البلاد.

المصدر: بترا



