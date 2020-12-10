أمريكا: أكثر من 3 آلاف وفاة خلال 24 ساعة بكورونا

الوكيل الإخباري - سجلت الولايات المتحدة، ليل الأربعاء، أكثر من ثلاثة آلاف وفاة و220 الف إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، في أعلى حصيلة يومية منذ نيسان الماضي، حسب إحصاء لمركز جامعة جونز هوبكنز المتخصص بإصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد في البلاد.

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وذكرت صحيفة واشنطن بوست ان السلطات الصحية الأمريكية كانت توقعت هذه الزيادة، بعد التنقّلات التي قام بها ملايين الأميركيّين قبل أسبوعين، للاحتفال بعيد الشكر على الرغم من الدّعوات التي وُجّهت إليهم لملازمة منازلهم.



وتعتبر الولايات المتحدة الأكثر تضررا بالفيروس على مستوى العالم ، من حيث عدد الاصابات والوفيات حيث سجلت أكثر من 15 مليون إصابة ، و290 الف وفاة، بفعل الفيروس القاتل.



