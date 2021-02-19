أمريكا : أكثر من 69 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

الوكيل الإخباري - أفادت جامعة جونز هوبكنز بارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية بأكثر من 69 ألف إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية ، وبأكثر من 2.5 ألف حالة وفاة.

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وجاء في بيانات الجامعة الأمريكية: "تم تسجيل 69230 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، و2542 حالة وفاة".



وبلغ إجمالي حالات الإصابة في الولايات المتحدة منذ تفشي الجائحة هناك جراء فيروس كورونا 27.896.703 إصابة، ومجموع الوفيات 493.119 حالة وفاة.

عالميا تجاوز إجمالي الإصابات بفيروس كورونا حاجز الـ110 ملايين إصابة، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أكثر من مليونين ونصف المليون حالة وفاة.

المصدر : روسيا اليوم

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