أمريكا ترخص بشكل كامل إستخدام عقار ريمديسيفير لعلاج مرضى كورونا

الوكيل الاخباري - وافقت الوكالة الأميركية للأدوية مساء يوم امس الخميس، بمنح ترخيص شامل وعام للشركة المنتجة لعقار "ريمديسيفير" لعلاج المصابين بفيروس كورونا "كوفيد-19" في المستشفيات والمراكز الصحية الأميركية.

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حيث أعلنت شركة "غلعاد" التي تصنّع الدواء، تلقّيها ترخيصاً وتفويضا كاملا لاستعمال الدواء الذي يباع تحت اسم "فيكلوري"، موضحة أنّ "ريمديسيفير" هو العلاج الخاص الوحيد لكوفيد-19 الذي حصل لغاية اليوم على ترخيص كامل عقب مسار تدقيق أكثر دقة وصرامة وبشكل نهائي.



ويعتبر "ريمديسيفير" من اول العقارات التي أظهرت فعالية نسبيّة خلال تجارب صارمة في خفض عدد الأيام الضرورية لتعافي مصابي كوفيد-19 في المستشفيات.

وحددت الشركة شروط الاستعمال بأنه يمكن إعطاء العقار للراشدين والأطفال فوق سن الثانية عشرة ووزن 40 كلغ، بشرط أن يكونوا في المستشفيات أو في بيئة مشابهة، مثل المستوصفات الطبية او مراكز رعاية المسنين ودور الرعاية الخاصة.



كما وافقت الوكالة الأميركية للأدوية بإعطاء ترخيص طارئ لاستعمال العقار للأطفال الذين سنّهم اقل من 12 عاماً ويتجاوز وزنهم 3.5 كلغ.



--(بترا)

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