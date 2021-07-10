أمريكا ترد على فايزر فيما يخص الجرعة الثالثة

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بالتزامن مع تفشي إعلان تحالف “فايزر- بيونتيك” أنه ينوي طلب ترخيص لجرعة ثالثة من لقاحه المضاد لفيروس كورونا، لتعزيز الحماية المناعية للذين تلقوا الجرعتين الأولى والثانية، قالت إدارة الغذاء والدواء الأميركية (إف دي إيه) ومراكز الوقاية من الأمراض ومكافحتها (سي دي سي) في بيان مشترك إن “الأميركيين الذين تلقوا التطعيم بالكامل لا يحتاجون إلى جرعة معززة (ثالثة) في الوقت الحالي.قائلة “نحن على استعداد لإعطاء جرعات معززة، في حال أظهر العلم أن هناك حاجة إليها وعندما يتحقق ذلك”.وأضافت الشركتان أنهما تدرسان ما إذا كانت “هناك حاجة أم لا” لجرعة ثالثة من لقاح “فايزر-بيونتيك”، لتعزيز المناعة.