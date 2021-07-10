السبت 10-07-2021
الوكيل الاخباري

12 مليون دينار مساعدات لجنة زكاة وصدقات الفاروق

قصة مؤثرة لوفاة معلم بالمفرق .. أراد الانتقال إلى منزل جديد فانتقل إلى قبره - صورة

قطاع الألبسة يشهد إقبالاً متواضعاً على الرغم من اقتراب العيد

البنية التحتية في الأردن مؤهلة لدفع عجلة الإنجاز للحكومة الالكترونية

لجنة وزارية في إربد اليوم للاطلاع على مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين

بدء عمل مديريات العمل أيام السبت من أجل العمالة الوافدة

حملة لتطعيم موظفي القطاع الفندقي في المملكة

برنامج أردننا جنة طوق نجاة أنقذ القطاع السياحي من الخسائر

الوكيل يكشف الغطاء عن إفراغ سد الكرامة من الموظفين منذ شهر ووادي الأردن تبرر

المجلس الأعلى للسكان: ارتفاع الحرارة سيؤدي لازدياد الأمراض

السبت، 10-07-2021 09:09 ص

أمريكا ترد على فايزر فيما يخص الجرعة الثالثة

1-1397224


الوكيل الإخباري - بالتزامن مع تفشي إعلان تحالف “فايزر- بيونتيك” أنه ينوي طلب ترخيص لجرعة ثالثة من لقاحه المضاد لفيروس كورونا، لتعزيز الحماية المناعية للذين تلقوا الجرعتين الأولى والثانية، قالت إدارة الغذاء والدواء الأميركية (إف دي إيه) ومراكز الوقاية من الأمراض ومكافحتها (سي دي سي) في بيان مشترك إن “الأميركيين الذين تلقوا التطعيم بالكامل لا يحتاجون إلى جرعة معززة (ثالثة) في الوقت الحالي.اضافة اعلان


قائلة “نحن على استعداد لإعطاء جرعات معززة، في حال أظهر العلم أن هناك حاجة إليها وعندما يتحقق ذلك”.

وأضافت الشركتان أنهما تدرسان ما إذا كانت “هناك حاجة أم لا” لجرعة ثالثة من لقاح “فايزر-بيونتيك”، لتعزيز المناعة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1591661-865375361

ماليزيا تسجل رقما قياسيا في عدد الإصابات اليومية بكورونا

دلتا

دراسة صادمة .. دلتا كورونا يقهر الأجسام المضادة

24983657

روسيا: الإصابات اليومية بكورونا تفوق الـ 25 ألف إصابة

منظمةةة

منظمة الصحة العالمية: هناك صلة بين بعض اللقاحات و التهابات عضلة القلب

60e93a714c59b77c8e223804

الكشف عن مستجدات متحور دلتا بلس في مصر

60e92dba4236045a6d5cb9e2

فيروس كورونا ينتشر مجددا في ولاية أسترالية ذات كثافة سكانية عالية

أخبار متعلقة
153519

كورونا في الولايات المتحدة منذ كانون الأول 2019

فايزر

معلومات تهمك عن لقاح فايزر الأمريكي

60c5ea8b423604597e00bdce

ميركل: سيتم توزيع 2,3 مليار جرعة من لقاح كورونا بين الدول النامية

sick-ill-woman-chest-pain-breathing-problem-coronavirus-nurse

5 علامات تشير إلى حاجة 'مريض كورونا' لدخول المستشفى فورا

60c5b1384236043a1e1a6310

مدينة صينية تنشر طائرات بدون طيار لإبقاء الناس داخل منازلهم

E3m2o1KUcAwna9J

ولاية باكستانية تهدد بقطع شبكة الهاتف عن رافضي لقاح كورونا