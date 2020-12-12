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السبت، 12-12-2020 03:55 م

231775 إصابة جديدة

أمريكا تسجل أعلى معدل قياسي للإصابات بكورونا

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توضيحية


الوكيل الإخباري - سجلت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ارتفاعا قياسيا في عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ24 ساعة الماضية، بلغ 231775 حالة إصابة.

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وبحسب الجامعة، تم تسجيل ما مجموعه أكثر من 15,8 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة منذ بداية الوباء، وأكثر من 295 ألف حالة وفاة. وقد تعافى من الفيروس أكثر من 6 ملايين مصاب.

وجاء في بيان الجامعة: "تم تسجيل 231775 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، كأعلى معدل يومي للإصابات، وسجلت 3309 حالات وفاة".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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