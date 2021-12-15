الأربعاء 15-12-2021
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الأربعاء، 15-12-2021 07:45 ص

أمريكا تسجل أكثر من 800 ألف حالة وفاة بكورونا

روسيا كورونا


الوكيل الإخباري - أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، التي تلخص بيانات واردة من السلطات الفدرالية ، بالإضافة إلى وسائل الإعلام وغيرها من مصادر علنية أخرى، اليوم الأربعاء، بأن عدد وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية تجاوز حاجز الـ 800 ألف حالة.

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وبحسب بيانات الجامعة، سجلت الولايات المتحدة حتى الآن أكثر 50.2 مليون إصابة بالمرض بينها 800266 وفاة.


وعلى الرغم من تطبيق إجراءات احترازية صارمة لكبح تفشي فيروس كورونا، إلا أن بلدان العالم المتطورة باتت مكتوفة الأيدي، إذ اعترفت الكثير من الدول بالإخفاق في تسيير الأزمة بعد ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الفيروس.


كما دفع تجدد الإصابات بفيروس كورونا حكومات في العالم إلى إعادة فرض تدابير لا تحظى بتأييد شعبي بما يشمل قرارات إغلاق رغم توفر اللقاحات.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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