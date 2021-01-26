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الثلاثاء، 26-01-2021 09:12 ص

انتشارها أسرع 70 بالمئة

أمريكا تسجل أول إصابة بسلالة كورونا المكتشفة في البرازيل

م
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت الوكالة الصحية في ولاية مينيسوتا الأمريكية، يوم الاثنين، تسجيل أول إصابة بسلالة فيروس كورونا شديدة العدوى المكتشفة في البرازيل.

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ووفق خبراء، فإن انتشار سلالة البرازيل أسرع 70 بالمئة من السلالة الأصلية.


وأعلنت السلطات البرازيلية عن رصدها سلالة جديدة لفيروس كورونا أواخر العام 2020 في ولاية ريو دي جانيرو، فيما يتم التأكد حاليا من مدى تأثير التحورات المكتشفة على سير المرض.


وكانت السلطات الألمانية أعلنت الجمعة عن تسجيلها أول حالة إصابة بسلالة البرازيل.

 

وقالت وزارة الصحة اليابانية، في وقت سابق، إنه تم اكتشاف سلالة جديدة تماما لفيروس كورونا لدى أربعة مسافرين قادمين من البرازيل.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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