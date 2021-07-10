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السبت، 10-07-2021 03:28 م

أمريكا تسلم أفغانستان نحو 1,5 مليون جرعة من لقاح جونسون أند جونسون

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الوكيل الإخباري- أعلنت السفارة الأمريكية في كابل، اليوم السبت، أنها سلمت وزارة الصحة الأفغانية 1,48 مليون جرعة من لقاح "جونسون أند جونسون" المضاد لـ "كوفيد-19".

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وذكرت السفارة الأمريكية، عبر حسابها على "تويتر" أن القائم بأعمال السفير روس ويلسون سلم، خلال احتفالية الليلة الماضية، "1,48 مليون جرعة من لقاح جونسون أند جونسون إلى وزير الصحة الأفغاني الدكتور وحيد مجروح".


وأضافت، أن تسليم هذه الجرعات جاء "تنفيذا لوعدنا للشعب الأفغاني بالبقاء شريكا دائما وصديقا خلال الأزمات والتحديات. واليوم، تقف الولايات المتحدة بحزم وفخر مع شعب أفغانستان وستواصل القيام بذلك لسنوات قادمة".


وتعد هذه الشحنة الأولى من إجمالي 3,3 مليون جرعة من لقاح "جونسون أند جونسون" وعدت واشنطن بمنحها إلى أفغانستان، بحسب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

 

المصدر: روسيا اليوم


 




 

 


 

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