الأحد 24-01-2021
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الأحد، 24-01-2021 04:15 م

أمريكا: تلف ما يقرب من 2000 جرعة من لقاح موديرنا بسبب خطأ موظف

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الوكيل الاخباري - تعرض ما يقرب من ألفي جرعة من لقاح كورونا الذي تنتجه شركة "موديرنا" الأمريكية للتلف في مستشفى بوسطن، وذلك لأن عامل نظافة أوقف عن طريق الخطأ عمل الثلاجة التي حفظت بها.

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وذكرت قناة تلفزيون "إي بي سي" أن الحادث حصل بولاية ماساتشوستس يوم 19 يناير، وأبلغها كايل توتو، مممثل المستشفى، بأن "الثلاجة كانت في مكان آمن ومجهزة بنظام إنذار. وتبين أن الثلاجة لم تكن موصولة بالكهرباء، وذلك لأن موظف نزع عن طريق الخطأ الوصلة الكهربائية أثناء التنظيف".


وأفيد بأن تحقيقا يجري حاليا في الحادث، ويجري أيضا التحري عن أسباب عدم عمل جهاز الإنذار المثبت في الثلاجة.


وأفادت القناة التلفزيونية بأن لقاح موديرنا يمكن حفظه بين 2 إلى 8 درجات مئوية لمدة 30 يوما.

 

روسيا اليوم

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