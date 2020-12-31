أمريكا .. تلف 500 جرعة من لقاح ضد كورونا بسبب موظف

الوكيل الإخباري - كشفت شبكة "أورورا" للرعاية الصحية في ميلووكي بولاية ويسكونسن الأمريكية، إن تصرف أحد موظفيها، تسبب بتلوث وتلف أكثر من 500 جرعة من لقاح ضد فيروس كورونا.



وذكرت الشبكة، أن الحادثة وقعت في وقت سابق من هذا الأسبوع، وفي التفاصيل، تبين أن الموظف أخذ حاويات تحتوي على اللقاح من ثلاجة خاصة، ولم يعدها في الوقت المناسب... نتيجة لذلك "تعرضت 500 جرعة من اللقاح للتلف".

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واعتقدت الإدارة، في البداية ، أن هذا التصرف حصل بشكل غير مقصود، من قبل الموظف، لكن في وقت لاحق "اعترف بأنه، أخذ اللقاح عمدا من الثلاجة".

وأوضحت إدارة شبكة Aurora Health Care، أنه تم فصل الموظف المذكور من العمل.



ولم يتم تقديم أية معلومات عن دوافعه. وأخطرت إدارة الشبكة، السلطات المختصة بهذه الحادثة لإجراء مزيد من التحقيقات.

المصدر : روسيا اليوم

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