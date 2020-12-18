أمريكا ..طبيبة تفقد وعيها بسبب لقاح كورونا

الوكيل الاخباري- تسببت طبيبة في تشاتانوغا بولاية تينيسي الأمريكية في حالة من القلق لفترة وجيزة الخميس، عندما فقدت الوعي عقب تلقي لقاح فايزر وبايونتيك المضاد لفيروس كورونا.

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وبحسب شبكة ”فوكس نيوز“، تلقت تيفاني دوفر، مديرة قسم التمريض بمستشفى تشي ميموريال، اللقاح قبل وقت قصير من التحدث مع وسائل الإعلام، وتسجيل فيديو تم تداوله على الإنترنت، الذي يظهرها تجيب عن أسئلة الصحفيين قبل أن تفقد حبل أفكارها.



وقالت تيفاني وهي تخاطب الصحفيين: ”أنا آسفة، أشعر بالدوار حقا، أنا آسفة“، قبل أن تسير مبتعدة عن المنصة وتفقد الوعي، حيث تمكن أطباء كانوا بجانبها من مساعدتها قبل أن تسقط على الأرض.

المصدر: إرم







