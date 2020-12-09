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الأربعاء، 09-12-2020 09:18 ص

أمريكا: 220 الف اصابة و2500 وفاة بفيروس كورونا

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الوكيل الإخباري - سجلت الولايات المتحدة، 220 ألف إصابة و2500 وفاة بفيروس كورونا، خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية، وفقا لاحصائية مركز جامعة جونز هوبكنز، المتخصص باحصاء ومتابعة إصابات ووفيات الفيروس في البلاد .

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وحذر مسؤولو قطاع الصحة في الولايات المتحدة من أن التنقلات التي قام بها ملايين الأميركيين قبل اكثر من أسبوع للاحتفال بعيد الشكر قد تسببت في تفشي المرض على نطاق اوسع، وذلك على الرغم من الدعوات التي وجهت اليهم من أجل ملازمة منازلهم، في وقت ترتفع فيه الأعداد المتزايدة والكبيرة لعدد الاشخاص الذين يتم إدخالهم إلى المستشفيات يوميا بسبب الفيروس.


وبحسب احصائية لوزارة الصحة الاميركية اليوم الأربعاء، فقد أصيب أكثر من 15 مليون شخص، وتوفي ما يزيد على 286 الف شخص جراء الفيروس.


 




 

 


 

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