الأحد 13-12-2020
الوكيل الاخباري

استكمال النظر في قضية فتى الزرقاء اليوم

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

أجواء لطيفة اليوم

عضو في لجنة الأوبئة يتوقع إصابة 20%-25% من الأردنيين بكورونا

الجزائر تسجل 9 وفيات و517 إصابة جديدة بكورونا

دائرة مراقبة الشركات تتوقف عن استقبال المراجعين الأحد والاثنين

4 مخالفات لمواطنين ومنشآت في الزرقاء لعدم الالتزام بأوامر الدفاع

222 وفاة بكورونا في تركيا و243 بأوكرانيا

وزير المياه يتفقد أعمال تنظيف محطة تلال الذهب لمياه الري

توضيح من وزير التربية حول عودة الطلبة الى المدارس

الأحد، 13-12-2020 08:04 ص

توقع توزيع 300 مليون جرعة من اللقاح

أميركا .. بدء توزيع ملايين الجرعات من لقاح كورونا

وزير
وزير الصحة الأمريكي، أليكس عازار


الوكيل الإخباري - أعلن وزير الصحة الأمريكي، أليكس عازار، اليوم الأحد، عن بدء توزيع اللقاح التجريبي ضد فيروس كورونا المستجد، المعتمد في الولايات المتحدة.

اضافة اعلان
 

وأجازت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية الاستخدام الطارئ للقاح الذي طورته شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية، يوم الجمعة، بعد أن أصبحت بريطانيا أول دولة تبدأ في استخدام هذا اللقاح خارج التجارب السريرية في الأسبوع الماضي.


وقال الوزير الأمريكي في مقطع فيديو نشره عبر صفحته في موقع "تويتر": "بدأنا الآن في توزيع ملايين الجرعات من لقاح فيروس كورونا الأول الذي حصل على اعتماد هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، في جميع أنحاء الولايات المتحدة"، مشيرا إلى وجود فريق مختص سيقوم بمراقبة وإيصال اللقاح.

 

ومن المتوقع، أن يتم توزيع 300 مليون جرعة من اللقاح أولا، مع تخزين نفس الكمية منه، تمهيدا لإكمال تطعيم هؤلاء الذين سيتلقون اللقاح أولا.


ولم يتضح بعد ما هي الفئات التي سيتم تطعيمها بالدرجة الأولى، لكن من المرجح أن تعطى الأولوية للكوادر الطبية ونزلاء دور المسنين.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة






 




 

 


 

إقرأ ايضا
كوز

كورونا يحصد أكثر من 1,6 مليون وفاة عالميا

10202028164745462488386

الصحة العالمية: تأمين مليار جرعة من لقاحات كورونا للدول الفقيرة

رئيس-منظمة-الصحة-في-البرازيل-سنحصل-على-لقاح-كورونا-بحلول-يونيو-2021-

الجزائر تسجل 9 وفيات و517 إصابة جديدة بكورونا

كورونا-وفيات

222 وفاة بكورونا في تركيا و243 بأوكرانيا

1607795754192

السعودية: 13 وفاة بكورونا ووصول اللقاح خلال أيام

ehCYHcOLmsg6rX8bXSg0rJl3yBlhmDExEflszP93

أمريكا تعلن بدء توزيع لقاح كورونا

أخبار متعلقة
كط

روسيا .. بدء إنتاج لقاح جاف ضد فيروس كورونا

ايط

الصحة الإيطالية: لا سبب لإلزامية لقاح كورونا

WhatsApp-Image-2020-08-28-at-13.11.51

المفوضية الأوروبية: توقع طرح لقاحات كورونا بالأسواق منتصف الشهر القادم

مود

صحيفة عالمية : لقاح موديرنا سيكون باهظ الثمن

من

صحيفة عالمية تكشف الاسم المرجح للقاح كورونا

لقاح

ألمانيا تعتزم إقامة مراكز للقاح كورونا الشهر المقبل