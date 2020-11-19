الخميس 19-11-2020
الوكيل الاخباري

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

أجواء لطيفة .. الخميس

توضيح حكومي حول مقاطع الفيديو المتداولة

81 وفاة بكورونا في المغرب و20 بالجزائر

الهياجنة : الوباء منتشر في كل مكان

مجلس الوزراء يوافق على تسوية الأوضاع الضريبيّة لـ 170 شركة ومكلّفا

أوكرانيا تسجل 256 وفاة وأكثر من 12 ألف إصابة جديدة بكورونا

طرح عطاء تنفيذ محكمة جنايات عمان في منطقة الجويدة

بلدية الكرك تعلق الدوام الرسمي في منطقة زحوم

الارصاد تحذر من طقس يوم الخميس




الخميس، 19-11-2020 06:43 ص

رصد أكثر من 1700 وفاة جديدة

أميركا.. تحذير من تدهور الأوضاع الوبائية بعد قفزة بوفيات كورونا

ول
توضيحية


الوكيل الإخباري - ذكرت بيانات جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية أن عدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بلغ أعلى مستوى منذ نحو نصف عام، حيث تم رصد أكثر من 1700 حالة جديدة.

اضافة اعلان
 

وتمثل هذه الحصيلة اليومية أعلى معدل للوفيات الناجمة عن عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الولايات المتحدة منذ 14 مايو، بينما تم رصد رقم قياسي أواسط أبريل بأكثر من 2600 وفاة.

وأفادت الجامعة المعنية بمتابعة تطورات الجائحة في الولايات المتحدة بتسجيل 1707 وفيات جديدة يوم أول أمس الثلاثاء لتصل الحصيلة العامة لضحايا الفيروس في البلاد إلى 250029 حالة، بينما بلغ عدد الإصابات 11485176.

 

وقال البروفيسور في المدرسة الطبية لجامعة "جونز هوبكينز"، جوناثان راينير، في حديث لقناة "CNN"، إن "الأوضاع ستواصل التدهور".

 

وأوضح: "الأعداد المرعبة للوفيات التي رأيناها في الولايات المتحدة... تعكس حصيلة الأشخاص الذين تمت إصابتهم منذ أسبوعين أو 3 أسابيع".


وتابع: "منذ أسبوعين أو 3 أسابيع رصدنا من 70000 إلى 80000 حالة جديدة يوميا، والآن لقد بلغ هذا الرقم 155000 إصابة. وبالتالي إذا كنتم تشعرون بقلق من وفاة 1700 شخص فإننا سنرى بعد أسبوعين أو 3 أسابيع من هذه اللحظة 3000 وفاة في اليوم".


وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، إلا أن الرئيس الحالي، دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي في الانتخابات الماضية، جو بايدن، تعهدا بعدم فرض إغلاق جديد في البلاد.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
1-1394032

الرئيس الروسي : قلقون من ارتفاع وفيات كورونا

image (1)

بسبب كورونا .. مدينة نيويورك تقرر اغلاق المدارس اعتباراً من اليوم

bb35529b-98c3-431e-9a81-b3f3a59ab45c

اكثر من 56 مليون اصابة بفيروس كورونا حول العالم منذ بدء الجائحة

38150Image1-1180x677_d

موسكو : انفجار في خط الاكسجين لاحد مستشفيات مصابي كورونا

23d4d947-d286-4c61-847a-7fcdbb9b0f9a

مصر تسجل رقماً قياسياً بعدد اصابات كورونا اليومية

43a2694c-4456-4bb1-820c-03d7c970fcbf

شركة فايزر : لقاح كورونا لا علاقة له بالسياسة

أخبار متعلقة
صفر

مقاطعة أميركية تثير الحيرة والشكوك بعدم تسلل كورونا إليها

ت

كورونا عالميا .. أكثر من 46 مليون مصاب بالفيروس

برازيل

البرازيل .. 407 وفيات جديدة بكورونا

بنما

تعليق العمل في قناة بنما بسبب كورونا

مي

تفشي كورونا في ولاية أمريكية بسبب ترامب

دامعة

ثاني قفزة غير مسبوقة في إصابات كورونا بأمريكا