الجمعة 11-12-2020
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الجمعة، 11-12-2020 09:41 ص

أميركا تسجل أعلى حصيلة يومية لوفيات فيروس كورونا

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الوكيل الاخباري - سجلت الولايات المتّحدة الاميركية 2900 وفاة و210 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، وذلك في أعلى حصيلة يومية في البلاد التي تشهد تفشيًا متسارعًا للوباء، بحسب إحصاء مركز جامعة جونز هوبكنز المعتمد لتتبع وفيات واصابات فيروس كورونا المستجد.

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وتعتبر الولايات المتحدة الاميركية البلد الاكثر تضررًا في العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات، حيث أصيب حتى صباح اليوم الجمعة أكثر من 15 مليون شخص منذ بدء الجائحة، فيما توفي أكثر من 292 ألفًا في البلاد جرّاء الفيروس.


--(بترا)

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