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الثلاثاء، 06-04-2021 08:34 ص

7 حالات

أميركا تسجل أول إصابة بسلالة كورونا الهندية

تم
توضيحية


الوكيل الإخباري- سجلت السلطات الصحية الأمريكية في أراضي الولايات المتحدة أول حالة إصابة بالسلالة الهندية المتحورة من فيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

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ونقلت صحيفة عالمية ، عن مختبر جامعة ستانفورد لدراسة الفيروسات أن الخبراء رصدوا إصابة واحدة بالسلالة في دائرة سانتا-كلارا جنوب غرب كاليفورنيا.


وأضافت الصحيفة أن خبراء المعهد اكتشفوا كذلك 7 حالات تشتبه أنها للإصابات بالسلالة الهندية للفيروس، مضيفة أن النتائج النهائية سيتم تحديدها خلال أيام قريبة.


وأعلنت السلطات الصحية الهندية، أواخر مارس الماضي، رصدهم سلالة جديدة لفيروس كورونا بتحورين، بينما يعتبر أنها قد تكون أكثر خطورة وأكثر مقاومة في مواجهة اللقاحات من سابقاتها.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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