الثلاثاء 21-12-2021
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الثلاثاء، 21-12-2021 07:21 ص

أميركا تسجل أول وفاة بأوميكرون

وفاة كورونا


الوكيل الإخباري - قالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، الثلاثاء، إن أوميكرون، أصبح المتحور المهيمن على الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، بنسبة تجاوزت 73 بالمئة من الحالات.

في غضون ذلك، ذكرت شبكة (إيه.بي سي) نقلا عن مسؤولي الصحة بمقاطعة هاريس، إن مسؤولي الصحة بولاية تكساس الأميركية، أعلنوا، الاثنين، تسجيل أول وفاة بالمتحور الجديد من كوفيد-19 أوميكرون.

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وأضافت الشبكة أنه يُعتقد أن هذه أول حالة وفاة مسجلة بأوميكرون في الولايات المتحدة.
وذكرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن الإصابة بالمتحور أوميكرون في بعض أجزاء البلاد، يمثل أكثر من 90 في المئة من الحالات.


وتغلب المتحور أوميكرون السريع الانتشار، على المتحور دلتا في غضون أسابيع، وبات يمثل ما يصل إلى 96.3 بالمئة من الحالات الجديدة في ثلاث ولايات في شمال غرب الولايات المتحدة، هي: أوريغون وواشنطن وايداهو، حسب مراكز الوقاية من الأمراض.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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