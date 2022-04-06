الأربعاء 06-04-2022
الوكيل الاخباري

الغذاء والدواء تُحذر عند شراء التمور

السير تكشف أسباب الازدحامات المرورية على الطرق

التنمية: مساعدات نقدية لـ329 أسرة الشهر الماضي

أسعار الذهب محليا

أكثر من 3.466 مليون مستفيد من التأمين الصحي المدني في الأردن

مجلس النواب يحيل 3 مشاريع قوانين إلى لجنته القانونية

الإفتاء تُحذر وتوضح حول المصاحف الإلكترونية

وزير الداخلية يدعو الأردنيين لعدم شراء السلع ذات الأسعار المرتفعة

الحكومة تطرح عطاء لشراء 120 الف طن من الشعير

الأردن السابع عربياً في مؤشر الأمن الغذائي

الأربعاء، 06-04-2022 12:44 م

أميركا توقف رخصة علاج فعّال ضد كورونا.. نجح في مواجهة أوميكرون

images


الوكيل الاخباري- أوقفت إدارة الغذاء والدواء الأميركية، ترخيص علاج الأجسام المضادة من شركتي "Vir Biotechnology"، وغلاكسو سميثكلاين، بعدما سقطت فعاليته في مواجهة المتغير السائد الجديد من فيروس كورونا أوميكرون (BA.2).

وقالت الإدارة في بيان إن "سوتروفيماب"، العلاج المضاد لفيروس كورونا، لم يعد مصرحاً به في أي ولاية أميركية، بعد أن بات المتحور الجديد من أوميكرون يمثل أكثر من نصف حالات الإصابة بالفيروس في جميع المناطق.

وفي الشهر الماضي، حدت الوكالة من استخدام الدواء فقط في أجزاء من البلاد كان المتغير الجديد هو المسيطرة على الإصابات.

اضافة اعلان

 

العربية

 




 

 


 

إقرأ ايضا
624d495a42360465c00792fd

ما هو أوميكرون XE الجديد؟.. ولماذا يمكن الخلط بينه وبين نزلات البرد؟

1962564

أعراض جديدة تُضاف إلى قائمة كورونا

624c1f8842360464e511cf8f

روسيا: تم تسجيل أكثر من 50 نوعا فرعيا من متحور "أوميكرون" في العالم

624d25ee423604652c5ea86b

انخفاض ملحوظ في معدلات الوفيات بكورونا عالميا في أسبوع

624c1fbb42360420e05ac44d

رعب كورونا ..مع مرض مزمن غامض يبدو أنه مرتبط بالفيروس!

624d0b80423604652c5ea84e

الصين تسجل زيادة قياسية في عدد الإصابات بفيروس كورونا

أخبار متعلقة
6249afce4c59b72f4f070531

الصين.. اكتشاف نوع فرعي جديد من سلالة أوميكرون

622850664c59b7045b302295

طبيبة روسية تشرح لماذا يهدد تناول الحليب واللحم الإنسان وقت الإصابة بفيروس كورونا

6228c1aa4c59b731d76f812d

منظمة الصحة: جائحة كورونا بعيدة عن الانتهاء والفيروس يتطور

55686299_101

هوبكنز: إصابات كورونا عالميا حوالي نصف مليار

download (1)

إصابات كورونا عالمياً تصل الى 448 مليونا

8-1646685182

وزارة الصحة السعودية تقرر وقف نشر البيان اليومي لحالات كورونا