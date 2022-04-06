أميركا توقف رخصة علاج فعّال ضد كورونا.. نجح في مواجهة أوميكرون

الوكيل الاخباري- أوقفت إدارة الغذاء والدواء الأميركية، ترخيص علاج الأجسام المضادة من شركتي "Vir Biotechnology"، وغلاكسو سميثكلاين، بعدما سقطت فعاليته في مواجهة المتغير السائد الجديد من فيروس كورونا أوميكرون (BA.2).



وقالت الإدارة في بيان إن "سوتروفيماب"، العلاج المضاد لفيروس كورونا، لم يعد مصرحاً به في أي ولاية أميركية، بعد أن بات المتحور الجديد من أوميكرون يمثل أكثر من نصف حالات الإصابة بالفيروس في جميع المناطق.



وفي الشهر الماضي، حدت الوكالة من استخدام الدواء فقط في أجزاء من البلاد كان المتغير الجديد هو المسيطرة على الإصابات.

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