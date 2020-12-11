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المملكة تسجل 36 وفاة و 2338 إصابة بكورونا اليوم

الجمعة، 11-12-2020 02:58 م

وفق تقرير عالمي

أميركا .. عدد ضحايا كورونا فاق عدد الضحايا في الحرب العالمية الثانية

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توضيحية


الوكيل الإخباري- كشفت شبكة تلفزيون "NBC" إلى أن  عدد الأشخاص الذين توفوا في الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا، تجاوز خسائرها البشرية في الحرب العالمية الثانية.

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وفي وقت سابق، أفادت  صحيفة نيويورك تايمز بأن 3011 مريضا مصابا بـ"كوفيد – 19" توفوا في البلاد يوم الأربعاء، فيما سجلت الذروة السابقة يوم 3 ديسمبر بعدد 2879 حالة وفاة.


ووفق إحصاءات الشبكة فقد توفي بمضاعفات "كوفيد – 19" في الولايات المتحدة 292098 شخصا، فيما تشير سجلات شؤون المحاربين القدامى في الولايات المتحدة إلى مصرع  291557  عسكريا أمريكيا خلال الحرب العالية الثانية، ومصرع 113842 آخرين خارج ساحات القتال.

 

يشار إلى أن بيانات جامعة جونز هوبكنز، تشير إلى تسجيل أكثر من 15.58 مليون إصابة بكورونا في الولايات المتحدة، ووفاة 292091 شخصا، وتحتل البلاد المرتبة الأولى بالعالم في كلا المؤشرين.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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