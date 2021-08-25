الأربعاء 25-08-2021
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الأربعاء، 25-08-2021 07:41 ص

أميركا : غير متلقي لقاح كورونا أكثر عرضة للانتقال إلى المستشفى بـ29 مرة

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الوكيل الإخباري - ذكرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن غير المطعمين ضد فيروس كورونا يتعرضون لخطورة الانتقال إلى المستشفيات أكثر بـ29 مرة مقارنة مع الملقحين بشكل كامل.

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وقالت المراكز الأمريكية في تقرير نشرته الثلاثاء إنها توصلت إلى هذا الاستنتاج بناء على دراسة البيانات الوبائية في دائرة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا من مايو حتى يوليو هذا العام.


كما أظهرت الدراسة أن الملقحين أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا 5 مرات مقارنة مع غير المطعمين.


وبينت أنه تم رصد 43127 إصابة بعدوى "كوفيد-19"، وكان بينهم 30801 شخص (71.4%) غير ملقحين على الإطلاق، و10895 (25.3%) مطعمون بالكامل، و1431 شخصا (3.3%) تلقوا الجرعة الأولى من اللقاحات فقط.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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