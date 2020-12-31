أميركا : 3927 وفاة جديدة بكورونا في رقم قياسي يومي جديد

الوكيل الإخباري- سجلت الولايات المتحدة الاميركية أكثر من 3900 وفاة جديدة بكوفيد-19 خلال اربع وعشرين ساعة، وفق تعداد نشره مركز جامعة جونز هوبكنز الطبي على موقعه الالكتروني ليل أمس الاربعاء، ونقلته صحيفة واشنطن بوست .

اضافة اعلان



وأعلن المركز الذي يتخذ من بالتيمور مقرا له، وفاة 3927 شخصا بسبب فيروس كورونا في الأربع والعشرين ساعة الماضية في الولايات المتحدة، البلد الأكثر تضررا في العالم من الوباء، في حين تم تسجيل 189671 إصابة جديدة.

وبهذا تكون حصيلة الإصابات الاجمالية في الولايات المتحدة بلغت 19 مليونا و715 الفا و899 اصابة، في حين تم تسجيل 341845 وفاة منذ بدء انتشار الفيروس القاتل .



