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الأربعاء، 13-01-2021 12:44 م

أميركا: 4470 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة في حصيلة قياسية جديدة

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الوكيل الاخباري - سجّلت الولايات المتّحدة الامريكية، ليل الثلاثاء، 4470 وفاة بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في حصيلة قياسية يومية جديدة، بحسب بيانات نشرها مركز جامعة جونز هوبكنز، المتخصص بمتابعة حالات اصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد في البلاد منذ بداية الأزمة.

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وأشار المركز، إلى ان هذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها حصيلة الوفيات اليومية بالفيروس في الولايات المتحدة عتبة الأربعة آلاف وفاة، مشيرا إلى تسجيل أكثر من 235 ألف إصابة بالفيروس.


وأشارت بيانات وزارة الصحة الأمريكية الى ان العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا في البلاد بلغ 22,8 مليون إصابة، توفي منهم أكثر من 380 ألفا.


-- (بترا)

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