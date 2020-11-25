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الأربعاء، 25-11-2020 01:43 م

أوروبا تعلن موعد حملة التطعيمات ضد كورونا

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الوكيل الإخباري- أعلن الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، أن أول مواطني دول التكتل الـ27 يمكن تطعيمهم ضد فيروس كورونا بحلول عيد الميلاد أواخر العام الجاري.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن "ثمة ضوءا أخيرا في نهاية النفق"، وأضافت للمشرعين في الاتحاد الأوروبي أن "أول المواطنين الأوروبيين قد يتم تطعيمهم بالفعل قبل نهاية ديسمبر".

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لكنها حذرت من أن على الدول الأعضاء أن تعد على وجه السرعة السلاسل اللوجستية لنشر مئات الملايين من جرعات اللقاحات.


وقالت فون دير لاين: "يجب أن تستعد الدول الأعضاء الآن. نحن نتحدث عن الملايين من الحقن. نتحدث عن سلاسل التبريد. نتحدث عن تنظيم مراكز التطعيم. نتحدث عن الموظفين المدربين الموجودين هناك. سمها ما شئت"، محذرة من أن كل هذا يجب أن يكون جاهزا.


ومع ذلك، حثت المسؤولة المواطنين الأوروبيين على مواصلة احترام القيود، حتى في الوقت الذي تضر فيه الإجراءات بالشركات، وتزيد من الإضرار بالاقتصادات التي دمرها فيروس كورونا، وتضع الناس في مصاعب اجتماعية وعقلية.


وقالت: "مع ما يقرب من 3 آلاف وفاة يوميا، كان (كوفيد 19) السبب الأول للوفاة في الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي"، وأضافت: "المستشفيات ما زالت تحت الضغط وفي بعض المناطق مكتظة بوحدات العناية المركزة".


وحذرت من أنه "يجب أن نتعلم من الصيف وألا نكرر نفس الأخطاء. الاسترخاء المفرط يمثل مخاطرة لموجة ثالثة بعد عيد الميلاد "، مضيفة أن "عيد الميلاد هذا سيكون مختلفا، ونعم، سيكون أكثر هدوءا".


ولدى المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، اتفاقات مع 6 موردي لقاحات محتملين وتعمل على عقد سابع.


وتسمح الصفقات للمفوضية بشراء أكثر من 800 مليون جرعة، أي أكثر من سكان الكتلة، الذين يبلغ عددهم حوالي 460 مليون شخص.


وقالت بروكسل، الثلاثاء، إنها ستوقع عقدا لما يصل إلى 160 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا التجريبي الذي طورته "موديرنا"، وتقول الشركة الأميركية إنه يبدو فعالا بنسبة 94.5 بالمئة، وفقا لبياناتها الأولية.



 




 

 


 

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