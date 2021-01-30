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السبت، 30-01-2021 04:18 م

ضمن مبادرة عالمية للتوزيع

أوكرانيا تتلقى117 ألف جرعة من لقاح فايزر قريبا

اوك
توضيحية


الوكيل الإخباري - قالت وزارة صحة أوكرانيا، إنها ستستلم 117000 جرعة من لقاح شركة "فايزر" الأمريكية المضاد لكوفيد-19، في منتصف فبراير، وذلك في إطار الموجة الأولى من التطعيم في البلاد وفق آلية COVAX.

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في وقت سابق، أعلن وزير الصحة الأوكراني مكسيم ستيبانوف، أن كييف تتوقع استلام "كمية صغيرة" من لقاح "فايزر" بموجب آلية COVAX، في النصف الأول من عام 2021.


من جانبها، نقلت يفغينيا كرافتشوك نائب رئيس كتلة "خادم الشعب" في البرلمان الأوكراني، عن ستيبانوف، أن سلطات كييف تتوقع لاحقا استلام 910 آلاف جرعة من اللقاحات ضد كوفيد في فبراير، بما في ذلك 700 ألف جرعة من اللقاح الصيني من Sinovac Biotech و 210 آلاف جرعة من شركة Pfizer و BioNTech في إطار آلية COVAX.


وأضافت: "تم إدراج أوكرانيا في قائمة البلدان التي ستحصل على لقاحات ضد كوفيد ضمن المبادرة العالمية Gavi COVAX في الموجة الأولى من التوزيع".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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