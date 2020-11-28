السبت 28-11-2020
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السبت، 28-11-2020 11:53 ص

16294 إصابة جديدة

أوكرانيا تسجل رقما قياسيا في إصابات كورونا اليومية

وك
توضيحية


الوكيل الإخباري - أكد وزير الصحة الأوكراني، مكسيم ستيبانوف، اليوم السبت، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، قفز إلى 709701 حالة إصابة، بعد تسجيل رقم قياسي بالإصابات اليومية بالفيروس.

وأشار إلى أن عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا بلغ 16294 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، كأعلى معدل يومي في الإصابات بالبلاد منذ تفشي الوباء.

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ولفت إلى أن 184 مريضا توفوا جراء كورونا في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، مما يرفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد بسبب الفيروس إلى 12093 وفاة.

المصدر : روسيا اليوم

 

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