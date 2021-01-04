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الإثنين، 04-01-2021 10:02 ص

أوكرانيا: تصريح السلطات عن لقاح سبوتنيك V كاذب

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الوكيل الاخباري- قال رئيس الغرفة الطبية الوطنية في أوكرانيا، سيرغي كرافشينكو، إن تصريح كبير أطباء الصحة العامة في البلاد أوليغ لياشكو، عن استحالة تسجيل لقاح "سبوتنيك V" الروسي، "كاذب".
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وأعاد كرافشينكو إلى الأذهان، أن منظمة الصحة العالمية، حددت في فبراير من العام الماضي، "معايير تصميم اللقاح ضد كوفيد-19، وأوصت بأن تنتقل جميع البلدان إلى إجراءات التسجيل الطارئ للقاحات بسبب انتشار الجائحة العالمي".

ولاحظ رئيس الغرفة الطبية الوطنية في أوكرانيا، أنه تم الآن تسجيل ثمانية لقاحات في العالم بموجب هذا المخطط. وأضاف "ومع ذلك، لم يكمل أي منها المرحلة الثالثة من التجارب السريرية بالكامل".

في وقت سابق زعم لياشكو بأنه من المستحيل تسجيل اللقاح الروسي المذكور، بسبب عدم اكتمال المرحلة الثالثة من التجارب السريرية.

قبل ذلك، قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال، إن بلاده لا تستطيع استخدام اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا، لأنه لم يجتاز المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، وأشار إلى أنه لا يوجد الآن، أي حديث عن شراء اللقاح الروسي.

كما وصف وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا، اللقاح الروسي "سبوتنيك V"، بأنه "سلاح هجين" لروسيا ضد أوكرانيا.

 




 

 


 

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