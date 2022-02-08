الثلاثاء 08-02-2022
الوكيل الاخباري

الكهرباء الوطنية: التوقيت الصيفي يغير نمط استهلاك الطاقة الكهربائية

ردم 7 آبار عميقة في الرمثا - فيديو

توجه حكومي هام للعاملين على تطبيقات النقل الذكية

الطاقة والمعادن: لاحاجة لتسجيل عداد الخدمات للتعرفة الجديدة

صادرات مصر من البتروكيماويات ترتفع 45% إلى 6.7 مليار دولار

المطالب الخدمية والتشغيل وزيادة الرواتب أبرز مطالب النواب خلال مناقشة الموازنة

الصحة: الأردن غير قادر الآن على الخوض في تجربة إنتاج المطاعيم

رصد جسم غريب في سماء إربد - فيديو

الكهرباء الوطنية: زيادة كميات الكهرباء المصدرة الى فلسطين خلال الصيف

فرنسا تلغي اختبار فحص كورونا للوافدين الملقحين

الثلاثاء، 08-02-2022 01:31 م

أولمبياد بكين.. عزل 32 رياضيا إثر إصابتهم بفيروس كورونا

62021c3e4c59b73bfe5638a6


الوكيل الاخباري- قال منظمون في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، إنه تم عزل أكثر من 30 رياضيا بعد أن ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، وأن مدة العزل في المتوسط تبلغ سبعة أيام.

اضافة اعلان

 

وأوضح بريان مكلوسكي، رئيس اللجنة الطبية المتخصصة في دورة ألعاب بكين، أنه "سنسمح لأكبر عدد ممكن من الرياضيين بالخروج من العزل، ولكن فقط بقدر ما يمكننا القيام به بأمان".

ولفت إلى أن "الغالبية العظمى من الرياضيين المعزولين هم بصحة جيدة، ولا يحتاجون إلى أي علاج طبي".

واعترف المنظمون بأن العزل صعب للرياضيين، الذين يواجهون احتمال فقدان المسابقات بعد سنوات من التدريب، مؤكدين أنهم يعملون على معالجة أي مشاكل بسرعة.

ويطلب منظمو أولمبياد بكين، من الجميع إجراء اختبارات PCR يوميا، ويتم نقل أولئك الذين يتم التأكد من إصابتهم بفيروس كورونا، إلى منشأة عزل، إلى حين حصولهم على اختبارات سلبية تؤكد خلوهم من العدوى. 

وأشار مكلوسكي، إلى أن الاختبارات التي يجريها المصابون قد تكون إيجابية لفترة طويلة، وأن الذين أصيبوا سابقا قد تظهر نتائج اختباراتهم إيجابية بسبب إصابتهم مرة أخرى، ومن الممكن أن ينشروا الفيروس.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
62023bf84236046bcb177a58

اكتشاف أربعة متحورات خفية لكورونا بمياه الصرف الصحي في نيويورك

3-23

علماء صينيون يطوّرون اختبارا جديدا لكورونا يتميز بالسرعة والدقة

62022ef44236042e936dc441

روسيا تسجل أكثر من 165 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

426997_8_1644306726

غزة: وفاتان و3050 اصابة بفيروس كورونا

620173e44c59b73c613d74d0

معهد في الجزائر: متحور أوميكرون يشكل 95% من الإصابات المسجلة

6201040c42360436ad5dbfa0

طبيب روسي: ماذا يعني تراجع الإصابات بـكورونا في روسيا؟

أخبار متعلقة
20220115_1642265368-709

الصين: 45 إصابة جديدة بكورونا بين المشاركين في الأولمبياد

61de94cb42360443d75c5fce

روسيا تسجل نحو 18 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و745 حالة وفاة

61de7e6f4236047aa26eacf0

طبيب روسي يتوقع نهاية متحور أوميكرون في هذا الموعد

61de7c5842360461333dd746

الصحة العالمية ترصد حصيلة ثقيلة لكورونا خلال أسبوع.. أكثر من 15 مليون أصابة في 7 أيام

2021-07-02T134358Z_292953898_RC2DCO9YL2UR_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-RUSSIA

ارتفاع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا حول العالم

999999

إسبانيا تكشف ظاهرة مخيفة بشأن متحور أوميكرون