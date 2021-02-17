أولى جرعات لقاح سبوتنيك V تتجه إلى غزة

الوكيل الإخباري - قال مسؤولون فلسطينيون إن أول شحنة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، في الطريق إلى قطاع غزة قادمة من الضفة الغربية، بعد موافقة الاحتلال على الشحنة.

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وأضاف المسؤولون اليوم الأربعاء، إن شحنة اللقاحات تضم ألف جرعة، حسب ما أفادت وكالة "رويترز".



وفي السياق ذاته، قالت وكالة "معا" الفلسطينية ، إنه نقل صباح اليوم الأربعاء 1000 جرعة من لقاح "سبوتنيك V" من رام الله إلى قطاع غزة لتطعيم الطواقم الطبية.



وقبل أيام طلبت السلطة الفلسطينية نقل 2000 جرعة لقاح إلى غزة من المخصصات التي حصلت عليها من روسيا، لكن إسرائيل لم توافق على الخطوة.

المصدر : روسيا اليوم

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