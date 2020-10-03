أول تغريدة لترامب بعد دخول المستشفى لعلاج كورونا

الوكيل الاخباري - أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صباح اليوم السبت، أنه في حالة جيدة بعد نقله إلى المستشفى العسكري.
وقال ترامب في أول تغريدة له بعد نقله إلى المستشفى: "أنا في حال جيدة وأشكر الجميع".
Going welI, I think! Thank you to all. LOVE!!!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 3, 2020
LATEST: President Trump is "doing very well” and “not requiring any supplemental oxygen,” doctor says, but is now on antiviral medication Remdesivir. pic.twitter.com/1hHFsJmMvO— Breaking911 (@Breaking911) October 3, 2020
وأعلن ترامب، في وقت سابق من الجمعة، أنه وزوجته أصيبا بفيروس كورونا المستجد، بينما أكدت إدارته أنه يعاني من أعراض طفيفة ويواصل أداء عمله، وذلك في تطور يأتي قبل نحو شهر من الانتخابات الرئاسية التي ستجري يوم 3 نوفمبر.
المصدر : سبوتنك