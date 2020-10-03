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السبت، 03-10-2020 09:54 ص

أول تغريدة لترامب بعد دخول المستشفى لعلاج كورونا

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الوكيل الاخباري - أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صباح اليوم السبت، أنه في حالة جيدة بعد نقله إلى المستشفى العسكري. 

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وقال ترامب في أول تغريدة له بعد نقله إلى المستشفى: "أنا في حال جيدة وأشكر الجميع". 

 



في السياق، قال طبيب ترامب إن "الرئيس في صحة جيدة، وقد بدأ في تناول عقار ريمديسيفير المضاد لفيروس كورونا ولا يحتاج لأكسجين إضافي". 

 



ووصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري على متن طائرة هليكوبتر في وقت سابق اليوم الجمعة للعلاج من فيروس كورونا.


وأعلن ترامب، في وقت سابق من الجمعة، أنه وزوجته أصيبا بفيروس كورونا المستجد، بينما أكدت إدارته أنه يعاني من أعراض طفيفة ويواصل أداء عمله، وذلك في تطور يأتي قبل نحو شهر من الانتخابات الرئاسية التي ستجري يوم 3 نوفمبر.


 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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