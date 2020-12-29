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الثلاثاء، 29-12-2020 10:57 ص

أول دولة تبدأ تطعيم سكانها باللقاح سبوتنيك -V بعد روسيا

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الوكيل الاخباري - أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، عن وصول أول شحنة من لقاح "سبوتنيك-V" الروسي المضاد لفيروس كورونا إلى دولة بيلاروس.

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وجاء في بيان الصندوق الروسي، اليوم الثلاثاء: "ستعلن وزارة الصحة في بيلاروس ووزارة الصحة الروسية والصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، عن البدء في تطعيم سكان جمهورية بيلاروس ضد فيروس كورونا بلقاح "سبوتنيك- V".

وأكد الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة أن "بيلاروس أصبحت أول دولة يتم فيها تسجيل لقاح سبوتنيك-V بعد روسيا".

ونقل البيان عن رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، قوله: "اليوم تصبح جمهورية بيلاروس أول دولة بعد روسيا، يتم فيها التطعيم ضد فيروس كورونا بلقاح "سبوتنيك-V" الخطوة القادمة ستكون التعاون بين الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة والشركاء من بيلاروس، لتنظيم إنتاج اللقاح في بيلاروس".


وبدأت أول اختبارات سريرية على لقاح "سبوتنيك-V" خارج روسيا الاتحادية في بيلاروس يوم الأول من كانون الأول/ديسمبر الجاري، وحصل اللقاح على شهادة التسجيل في الجمهورية البيلاروسية يوم 21 من نفس الشهر.


 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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