أول دولة عربية تؤجل الدراسة بسبب كورونا

الوكيل الاخباري - أجّل وزير التربية والتعليم اللبناني عباس الحلبي، اليوم الأحد 26 ايلول، بدء التدريس للعام الدراسي 2021-2022 في مدارس التعليم الأساسي والثانويات الرسمية، لجميع المراحل والحلقات، بدءًا من غدٍ الاثنين إلى 11 أكتوبر المقبل، وذلك لإفساح المجال لمتابعة الحوار البنّاء مع ممثّلي المعلمين .



وقالت وسائل اعلام أن الحلبي سمح في الحالات التي يتطلّب حسن سير العمل فيها البدء تدريجيًا بالتدريس، لمدير كل مدرسة ثانوية، مضيفًا أنه “اعتبارًا من هذا التاريخ يحدد موعد بدء التدريس لكل حلقة ومرحلة بما يتناسب مع ظروف المدرسة”.

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