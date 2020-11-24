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الثلاثاء، 24-11-2020 02:25 م

أول دولة عربية تبرم اتفاقية لاستخدام لقاح فايزر

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الوكيل الاخباري - أعلنت دولة عربية، عن إبرامها اتفاقية مع شركة "فايزر" من أجل توفير اللقاح الخاص بمكافحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

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أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، بحسب ما نشرته صحيفة "القبس" الكويتية أن الاتفاقية المبرمة، ستمكنها من أن تصبح أول دولة تحظى بلقاح كورونا.


ونقلت الصحيفة عن الوكيل المساعد لشؤون الأدوية والتجهيزات الطبية في الوزارة عبد الله البدر، قوله إن الاتفاق سيتم بموجبه توريد اللقاحات في أقرب وقت ممكن بعد حصوله على الترخيص الرسمي للتداول.

وتابع البدر "بناء على طلب الوزارة سيتم تسليم اللقاح مع نهاية عام 2020 وخلال عام 2021 بعد إتمام الاختبارات السريرية والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية المحلية، مضيفا أنه لم يتم الإفصاح عن التفاصيل المالية الخاصة بهذه الاتفاقية".


وأضاف بقوله "خدمة المواطنين ستظل على رأس قائمة أولوياتنا إذ قمنا باتخاذ كل الإجراءات لتلقي لقاح كوفيد 19، وتخزينه في منشآتنا عند درجة حرارة تبلغ 70 درجة مئوية تحت الصفر وتأتي شراكتنا مع شركة فايزر وبايو إن تيك في إطار جهودنا الرامية إلى مكافحة الفيروس".


كما قالت رئيسة أعمال "فايزر" في منطقة الخليج، ليندسي ديتشي: "يشرفنا جدا أن نتعاون مع الحكومة الكويتية من أجل حشد كل مواردنا العلمية والتصنيعية، من أجل تحقيق هدفنا المشترك بتوفير لقاح كوفيد 19 المحتمل للشعب الكويتي بأقرب وقت ممكن".


وأوضحت ديتشي أن "تحقيق هدف فايزر إنجازات ترتقي بحياة المرضى، بات يمثل ضرورة أكبر من أي وقت مضى آملة أن يساعد اللقاح في تحقيق هذا الأمر، ويعتمد ذلك على النجاح في الاختبارات السريرية والجوانب التنظيمية على حد سواء".

 

 

 



المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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