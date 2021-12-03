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الجمعة، 03-12-2021 08:53 ص

أول مصاب بمتحور أوميكرون في اليونان كان مطعما

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الوكيل الإخباري - أفاد التلفزيون اليوناني بأن الشخص الذي أصيب بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا في جنوب إفريقيا، سبق له وخضع للتطعيم الكامل ضد الفيروس.

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وأكدت اليونان يوم الخميس أول إصابة بالمتحور الجديد من فيروس كورونا.
وذكر وزير الصحة اليوناني ثانوس بليفريس ومدير المنظمة الوطنية للصحة العامة ثيوكليس زاوتيس خلال مؤتمر صحفي لهما، أن المصاب قيد الحجر الصحي، ويعاني أعراضا خفيفة للمرض.


وأفاد تلفزيون ERT بأن المصاب هو رجل أعمال بالغ 60 عاما من العمر، وعاد إلى اليونان من جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا وتم وضع أقربائه ومن كانوا على متن الرحلة الجوية معه قيد الحجر الصحي.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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