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السبت، 11-12-2021 12:18 م

أوميكرون يحتاج لمرحلتين للتحول لعدوى موسمية !

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الوكيل الإخباري-أعلن عضو الفيروسات والعضو في أكاديمية العلوم الروسية، بيوتر تشوماكوف، أن فيروس كورونا يحتاج إلى أن يمر بمرحلتين من التطور قبل أن يصبح عدوى موسمية.

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وقال في حديثه لموقع "Ura.ru": "إن المرحلة الأولى هي زيادة العدوى والإمراضية. ويرجع ذلك إلى حقيقة أن الفيروس يبدأ في التكيف مع البشر وتحقيق أفضل وضع للنسخ، لأن البيئة البشرية تختلف عن بيئة الخفافيش".

وأضاف: "والمرحلة الجيدة (الثانية) تتميز بانخفاض الإمراضية، هي عندما يبدأ بعد أن يتكيف الفيروس في الانخفاض في الإمراضية. هذا هو الانتقال إلى الشكل المعتاد للعدوى الموسمية".

وعبر العالم عن اعتقاده أن ظهور متحور "أوميكرون" قد يدل على الانتقال إلى المرحلة الثانية لتطور الفيروس.

وأوضح: "سنرى. نحتاج إلى أسبوعين أو 3 أسابيع إضافية لفهم الاتجاه الذي يتطور فيه الوضع، وإلى أي مدى يزيح السلالات الأخرى، لأنه حتى الآن بشكل عام يمكن تفسير الوضع بطرق مختلفة تماما".

 

روسيا اليوم

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