أوميكرون يربك مؤتمرا دوليا للطاقة في الولايات المتحدة

الوكيل الإخباري - ينطلق مؤتمر مجلس البترول العالمي اليوم الاثنين في الولايات المتحدة، فيما تقلصت بشكل حاد قائمة حضور مسؤولي الطاقة والوزراء لبحث مستقبل سوق النفط مع انتشار متحور "أوميكرون".

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ويجمع المؤتمر الذي يعقد على مدى أربعة أيام والذي تأجل من العام 2020 بسبب الجائحة، الشخصيات الرئيسية بالقطاع كل ثلاث سنوات.



وكان من المتوقع أن يحضر مسؤولون من السعودية ونيجيريا والهند والولايات المتحدة لمناقشة دور التكنولوجيا الجديدة واستراتيجيات خفض انبعاثات الكربون، لكن قيود السفر والمخاوف بشأن السلالة الجديدة من كورونا دفعت المنظمين يوم الأحد للمسارعة إلى العمل على سد الفجوات في جدول الأعمال.

وقال مسؤولون من مجلس البترول العالمي إن وزراء الطاقة من السعودية وكازاخستان وقطر والأرجنتين وغينيا الإستوائية واليونان وتركيا ورومانيا، انسحبوا، كما انسحب أيضا الرؤساء التنفيذيون لشركات "بي.بي" و"سوناطراك" و"قطر للطاقة".

روسيا اليوم