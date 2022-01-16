الوكيل الاخباري- تحت عنوان: "أكثر من أي وقت مضى".. أوميكرون يزيد معدلات دخول الرضع والأطفال للمستشفيات"، نشرت قناة "الحرة" تقريراً، نقلت فيه ما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال" أن متحور أوميكرون ساهم في رفع نسبة دخول الأطفال المصابين بكوفيد-19 إلى مستشفيات الولايات المتحدة، ولنقل المزيد من الأطفال الرضع إلى المستشفيات في بريطانيا.



وطوال فترة عامين من تفشي سلالات فيروس كورونا المستجد، كان الأطفال أقل عرضة بكثير من البالغين للإصابة بالأعراض الشديد من مرض كوفيد- 19، ويبدو أن أن هذا يبدو صحيحًا كذلك بالنسبة لمتحور أوميكرون.



ولكن أرقام الحالات المرتفعة للغاية تعني أن المزيد من الأطفال ينتهي بهم الأمر في المستشفى، مما يؤكد كيف أن المتحور الأقل خطورة لا يزال بإمكانه إحداث المزيد من الضرر عن طريق نشر العدوى بين المزيد من الناس.

اضافة اعلان

رجح علماء بريطانيون أن يكون ارتفاع معدل نقل الأطفال الرضع في المملكة المتحدة إلى المستشفى راجع سببه إلى متحور أوميكرون. ولكن رغم أن بعض اختبارات الرضع الذين دخلوا المستشفى إيجابية، لم يتم تسجيل وفيات بينهم.



