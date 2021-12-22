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الأربعاء، 22-12-2021 07:58 ص

أوميكرون يصل إلى 106 بلدان

اوميكرون


الوكيل الإخباري - قالت منظمة الصحة العالمية، في تقريرها الأسبوعي، إنه مع حلول الساعة 16:00 (بتوقيت موسكو) من أمس الثلاثاء، بات انتشار سلالة "أوميكرون" لفيروس كورونا يشمل 106 بلدان.

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وأكدت المنظمة العالمية، اعتمادا على البيانات الحديثة، أن "أوميكرون" ينتشر بشكل أسرع من سلالة دلتا، حتى في البلدان التي تتمتع بمستوى عال من مناعة القطيع.


وتشير المنظمة إلى أن المعطيات المتعلقة بخطورة هذا النوع من المرض، لا تزال "محدودة"، لكن المنظمة تؤكد على أن عدد حالات دخول المصابين بـ "أوميكرون" إلى المستشفيات في جنوب إفريقيا بريطانيا "مستمر في الارتفاع".


بالإضافة إلى ذلك، تدل البيانات الأولية، على أن علاج "أوميكرون" لدى المرضى الذين سبق أن أصيبوا بفيروس كوفيد أو خضعوا للتطعيم الأولي ضد الفيروس، كان أسوأ مما كان عليه في حالة السلالات السابقة من فيروس كورونا.


ومن كل ما سبق، خلصت منظمة الصحة العالمية إلى أن المخاطر المرتبطة بمتحور "أوميكرون" لا تزال "عالية جدا"، وحذرت المنظمة من خطر انهيار النظم الصحية.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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