السبت 18-12-2021
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السبت، 18-12-2021 06:01 م

أوميكرون ينتشر بوتيرة سريعة في شمال إيطاليا وجنوبها

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الوكيل الإخباري-أعلن المعهد الوطني للصحة في إيطاليا، اليوم السبت، أن متحور أوميكرون شديد العدوى ينتشر بوتيرة سريعة إذ جرى اكتشاف إصابات جديدة في شمال البلاد وجنوبها.

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وأضاف المعهد أن شبكة مختبراته بالأقاليم الإيطالية رصدت حتى الآن 84 حالة إصابة بأوميكرون، في "تسارع شديد" عن 55 حالة جرى تسجيلها صباح أمس الجمعة.

 

وجرى تسجيل 33 إصابة بالمتحور الجديد في إقليم لومبارديا بشمال إيطاليا وفي محيط ميلانو، في حين جرى تسجيل 20 إصابة أخرى في نابولي بإقليم كامبانيا بجنوب البلاد.


وسجلت إيطاليا 120 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا أمس الجمعة مقابل 123 وفاة في اليوم السابق، بينما ارتفع العدد اليومي للإصابات إلى 28632 من 26109.

روسيا اليوم

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