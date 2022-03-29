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الثلاثاء، 29-03-2022 03:09 م

أوميكرون يهدد المطعمين بلقاح Johnson & Johnson

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الوكيل الاخباري- تشير البيانات الجديدة، للإصابات والوفيات بسبب عدوى الفيروس التاجي المستجد، إلى أن لقاح Johnson & Johnson أقل فعالية في منع الوفيات بسبب "كوفيد-19"، مقارنة بلقاح мРНК.

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وتسمح بيانات الموجة الجديدة للإصابات المرتبطة بمتحور "أوميكرون" الافتراض أن اللقاح لا يمنع الموت بالذات من هذا المتحور شديد العدوى من فيروس كورونا. فقد تبين أن مستوى الوفيات بين الأمريكيين الذين طعموا بلقاح Johnson & Johnson (J&J) وأصيبوا بعدوى الفيروس التاجي المستجد هو أكثر من ضعف المرضى الذين تلقوا لقاحات أخرى. وأن خطر الوفاة بين غير المطعمين كان أعلى.

وبعد 8 يناير، زاد عدد الإصابات بمتحور "أوميكرون" بشكل حاد ، وارتفع معدل الوفيات بين المطعمين بلقاح (J&J) إلى أكثر من 5 لكل 100 ألف شخص. في حين كان معدل الوفيات بين من طعموا بلقاح Pfizer أو Moderna mRNA، 2 لكل 100 ألف . بحسب المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأما معدل الوفيات بين غير المطعمين فبلغ حوالي 20 لكل 100 ألف شخص. وهذا يشير إلى أن اللقاحات تقدم فرصة ملموسة بدرجة مختلفة للبقاء على قيد الحياة عند الإصابة بـ "كوفيد-19".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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