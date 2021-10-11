إثيوبيا تسجل أعلى عدد وفيات بكورونا في أسبوع واحد

الوكيل الإخباري - كشفت وزارة الصحة في إثيوبيا أن البلاد أبلغت عن 308 حالات وفاة خلال الأسبوع الماضي وحده بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

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وقالت الوزارة إنها أعلى نسبة منذ تفشي الوباء لأول مرة في البلاد، ووصل إجمالي عدد الوفيات بسبب الوباء إلى ما يقرب من 6000.



وصرحت وزيرة الصحة ليا تاديس بأن انتشار جائحة كورونا في البلاد يتزايد بشكل مثير للقلق.



وذكرت أن البلاد أبلغت في المتوسط عن 44 حالة وفاة على أساس يومي، وأضافت أنه بسبب هذا العدد الكبير من القتلى أصبحت إثيوبيا الآن ثاني أكثر الدول تضررا في إفريقيا.



ويعد ظهور متغير دلتا في إثيوبيا وعدم توخي الحذر لمنع انتشار الوباء من قبل الجمهور من الأسباب التي أدت إلى زيادة انتشار الفيروس.

روسيا اليوم