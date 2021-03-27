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السبت، 27-03-2021 01:25 م

إثيوبيا تعلن عن بدء التجربة بجواز سفر رقمي لكورونا

أثيوبيا
أرشيفية


الوكيل الإخباري - أعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية أنها تتعاون مع مبادرة اتحاد النقل الجوي الدولي، من أجل البدء في تجربة جواز السفر الرقمي، الذي يحمل معلومات المسافرين المتعلقة بمرض كوفيد-19.

ومن شأن المبادرة التي أطلقها اتحاد النقل الجوي الدولي أن تساعد في التحقق من صحة اختبارات فيروس كورونا المقدمة من المسافرين، وذلك عبر تطبيق ذكي للهواتف المحمولة.

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وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية الإثيوبية إن هذه التكنولوجيا الرقمية ضرورية لحل العديد من المشكلات التي تنشأ عن الوباء.


وأضاف "نحن سعداء لأننا نقدم فرصًا رقمية جديدة لمسافرينا من أجل استئناف السفر الجوي بشكل كامل وآمن".


وتابع: "سيستمتع عملائنا بتجربة سفر تتسم بالكفاءة والسهولة والأمان مع جواز السفر الرقمي الخاص بهم".


وأكد أن الخطوط الجوية الإثيوبية ستكون من بين أولى شركات الطيران التي تنفذ مبادرة جواز السفر الرقمي من اتحاد النقل الجوي الدولي لتسهيل السفر.


من جانبه قال ألكسندر دي جونياك، المدير العام والرئيس التنفيذي لاتحاد النقل الجوي الدولي، إن جواز السفر الرقمي يساعد في تلقي شهادات الاختبار والتطعيم والتحقق من أنها كافية لمسار المسافرين، ومشاركة شهادات الاختبار أو التطعيم مع شركات الطيران والسلطات لتسهيل السفر.


وأضاف "تساعد الخطوط الجوية الإثيوبية في إرساء الأسس لعالم متواصل تلعب فيه بيانات الاعتماد الصحية -نتائج اختبار COVID-19 وشهادات التطعيم- دورًا".


ويمكّن جواز سفر اتحاد النقل الجوي الدولي المسافرين من التحكم في بيانات الاعتماد الصحية التي تم التحقق منها أثناء مشاركتها مع شركات الطيران والسلطات كما هو مطلوب في عملية السفر.


ويعتبر اتحاد النقل الجوي الدولي اتحادا تجاريا لشركات الطيران العالمية، ويمثل حوالي 290 شركة طيران، بما في ذلك الخطوط الجوية الإثيوبية، إحدى شركات النقل الرائدة في القارة الأفريقية.

 

سكاي نيوز

 




 

 


 

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