إثيوبيا تنتظر استلام وثائق تسجيل سبوتنيك V

الوكيل الإخباري - قال السفير الإثيوبي في موسكو أليمايهو تيجين أرغاو، إن بلاده تنتظر الوثائق اللازمة من روسيا، لتسجيل لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا المستجد، على أراضيها.

اضافة اعلان



وذكر السفير، أن إثيوبيا مستعدة لشراء اللقاح الروسي، إذا توفرت الإمكانية المالية لذلك.



وأضاف السفير: "نحن نود أيضا تلقي المساعدة من الحكومة الروسية على شكل لقاحات سبوتنيك V. يمكن للشركات الروسية تسجيل اللقاحات في إثيوبيا، لكي تصبح عمليات توريد اللقاح ممكنة".



وتابع السفير: "وفقا لآخر المعلومات، تقدم الجانب الروسي بطلب تسجيل سبوتنيك V في إثيوبيا".



وأكد السفير، أن بلاده وعند توفر الإمكانيات المالية، ستشتري اللقاحات من روسيا.

المصدر : روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



