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الثلاثاء، 30-03-2021 11:33 ص

إثيوبيا تنتظر استلام وثائق تسجيل سبوتنيك V

اثيوبيا
توضيحية


الوكيل الإخباري - قال السفير الإثيوبي في موسكو أليمايهو تيجين أرغاو، إن بلاده تنتظر الوثائق اللازمة من روسيا، لتسجيل لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا المستجد، على أراضيها.

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وذكر السفير، أن إثيوبيا مستعدة لشراء اللقاح الروسي، إذا توفرت الإمكانية المالية لذلك.


وأضاف السفير: "نحن نود أيضا تلقي المساعدة من الحكومة الروسية على شكل لقاحات سبوتنيك V. يمكن للشركات الروسية تسجيل اللقاحات في إثيوبيا، لكي تصبح عمليات توريد اللقاح ممكنة".


وتابع السفير: "وفقا لآخر المعلومات، تقدم الجانب الروسي بطلب تسجيل سبوتنيك V في إثيوبيا".


وأكد السفير، أن بلاده وعند توفر الإمكانيات المالية، ستشتري اللقاحات من روسيا.

 

المصدر : روسيا اليوم

 

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