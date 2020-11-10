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الثلاثاء، 10-11-2020 02:09 م

إجراءات جديدة في موسكو لمحاربة تفشي كورونا

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الوكيل الاخباري - أصدر محافظ العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، قرارا يقضي بإغلاق المطاعم في موسكو من الساعة 23:00 حتى 6:00 بسبب انتشار فيروس كورونا.

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وجاء في نص القرار، اليوم الثلاثاء: "في الفترة من الساعة 23:00 إلى الساعة 6:00 ، يتم تعليق تقديم خدمات التموين العامة للمواطنين (باستثناء بيع البضائع، وخدمات توصيل الطلبات دون زيارة مباني الشركات من قبل المواطنين، وتسليم الطلبات وتوفير الخدمات الشخصية)، وكذلك تعليق الفعاليات الترفيهية، بما في ذلك الملاهي الليلية والحانات والمراقص والكاريوكي ونوادي البولينج ومراكز سباق السيارات".


وبأن الحد الأقصى لعدد المتفرجين في المسارح ودور السينما وقاعات الحفلات الموسيقية في موسكو يجب ألا يتجاوز 25 بالمئة من إجمالي سعة القاعة.


كما وسيتم إغلاق غرف لعب الأطفال ومراكز الترفيه في المراكز التجارية والمخيمات.


وأشار القرار إلى أن "جميع القيود الجديدة المتخذه يسري العمل بها اعتبارا من 13 نوفمبر/تشرين الثاني، الجاري وحتى 15 من يناير/ كانون الثاني".

 

وأضاف سوبيانين "تحاول حكومة موسكو فرض قيود حتمية في أقرب وقت ممكن، وتمديدها حسب الضرورة. ومع ذلك، هذه المرة فعلنا شيئا مختلفا.

 

ويتم فرض قيود جديدة لمدة شهرين دفعة واحدة - حتى 15 يناير 2021".


ووفقا له، فإن القيود هي إجراء مزعج للغاية، لكنه قسري.

 

وشدد سيرغي سوبيانين: "آمل أن تعمل هذه القيود وتنقذ آلاف الأرواح والصحة للعديد من سكان موسكو".

 

 

 

المصدر : سبوتنك





 




 

 


 

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