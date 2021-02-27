السبت 27-02-2021
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إجراءات جديدة للحد من انتشار كورونا في فلسطين

السبت، 27-02-2021 02:26 م

مدة هذه الإجراءات 12 يوما من تاريخ الغد

إجراءات جديدة للحد من انتشار كورونا في فلسطين

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رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية


الوكيل الإخباري - أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني ، محمد اشتية، مساء اليوم السبت، إجراءات جديدة في ضوء ارتفاع الإصابات بفيروس "كورونا" في مختلف الأراضي الفلسطينية، خاصة من الطفرتين البريطانية والجنوب إفريقية، ووصول استخدام أسرة المستشفيات الى أرقام غير مسبوقة منذ بداية الجائحة.

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وقال اشتية: حفاظاً على أرواح أهلنا وحماية لهم، وبعد التشاور مع لجنة الطوارئ واستناداً الى مطالعة لجنة الأوبئة، واستناداً الى الصلاحيات الموكلة الي من الرئيس محمود عباس، حسب قانون الطوارئ، أعلن ما يلي:


1- يتم تعطيل جميع المدارس الحكومية والخاصة والأهلية لكل الصفوف اعتبارا من يوم غد الأحد الموافق 28/2/2021، ما عدا طلاب الثانوية العامة ولمدة 12يوما بما يشمل رياض الأطفال، أما الحضانات فيترك أمرها الى وزارة التنمية الاجتماعية، وتُعامل كل حالة على حدة.


2- اغلاق جميع الجامعات والمعاهد والدوائر التعليمية والتدريبية مع اتباع برامج التعليم عن بعد ويسمح للإداريين بالوصول بما لايزيد على 50% للدوام.
3- تمنع الحركة منعاً باتاً بما يشمل عدم التنقل بين محافظات الوطن بما فيها القدس.
4- تمنع حركة السيارات وجميع وسائط النقل من الساعة 7:00 مساءً وحتى 6:00 صباحاً، كما تغلق الأماكن التجارية خلال هذه الساعات باستثناء الصيدليات والأفران.
5- يكون يوما الجمعة والسبت إغلاقا تاما ولا يسمح بالتنقل، وتمنع حركة السيارات بمختلف أنواعها.
6- يتولى المحافظون إغلاق أي مدينة أو مخيم إغلاقا داخليا حسب الضرورة.
7- تمنع الأعراس والحفلات وبيوت العزاء.
8- النوادي الصحية تكون في الأماكن المفتوحة فقط.
9- يمنع منعا باتا دخول أهلنا من أراضي 1948.
10- يستثنى من هذا القرار الخدمات البلدية وخدمات الطوارئ والمواد الغذائية والزراعية والطواقم الطبية والمخابز والصيدليات مع التقيد بإجراءات السلامة.
11- دوام الوزارات يكون بنسبة لا تتجاوز 50% من الطواقم، ويترك لكل وزير ترتيب وزارته ما عدا وزارة الصحة.
12- دوام القطاع الخاص والصناعي يكون بوتيرة 50% ايضا بما فيها المطاعم والمقاهي.
13- يعاقب كل من يخالف أي من أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها بقانون رقم (7) 2020 .
14- يتولى قادة الأجهزة الأمنية كل فيما يخصه مهمة إصدار التعليمات والأوامر لتنفيذ تطبيق أحكام هذا القرار.
15- يكلف المحافظون والشرطة بتشديد الرقابة على أماكن التجمع والاكتظاظ.
16- مدة هذه الإجراءات 12 يوما من تاريخ الغد.
17- بخصوص اللقاحات هناك منافسة عالمية ونحن اشترينا بما قيمته 10 ملايين دولار وكان من المفترض أن تصل منتصف الشهر، وسبب التأخير هو الشركة المصنعة وليس لسبب آخر، ونتوقع وصول الدفعة الأولى خلال الأسبوع الأول من شهر آذار.
18- إنني آمل التزامكم وأن تأخذوا الأمور بجدية أكثر من أي وقت مضى لخطورة المرحلة.

 

المصدر : وفا 

 

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