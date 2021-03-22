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الإثنين، 22-03-2021 09:43 م

إجراءات جديدة للمسافرين القادمين إلى الكويت

الكويت
أرشيفية


الوكيل الإخباري - أعلن مركز التواصل الحكومي الكويتي اليوم الإثنين ٬عبر "تويتر" عن إعفاء المسافرين القادمين إلى الكويت ممن تلقوا لقاح كورونا المعتمد لدى البلاد من تطبيق الحجر المؤسسي من بعض الفئات.

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وأوضح مركز التواصل الحكومي، أنه يعفى من تطبيق الحجر المؤسسي المقرر للقادمين إلى البلاد الفئات التالية:

 

-من حصل على جرعتين ومضى على الجرعة الثانية أكثر من أسبوعين.

- من حصل على جرعة واحدة من اللقاح ومضى عليها أكثر من خمسة أسابيع.

- من تعافى من الإصابة بفيروس كورونا وحصل على جرعة واحدة من اللقاح ومضى عليها أكثر من أسبوعين.


ويطبق عليهم الحجر المنزلي لمدة 7 أيام في حال إجراء فحص PCR في اليوم السابع من الوصول يثبت الخلو من الإصابة بفيروس كورونا.


كما قرر مجلس الوزراء الكويتي الاكتفاء بشهادة تسجيل وقيد صادرة من الجامعة للطلبة الدارسين بالخارج للاستثناء من الحجر المؤسسي.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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